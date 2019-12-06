Я полна стыда за преступления, совершенные Германией: Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые за 14 лет на этом посту посетила концентрационный лагерь под польским городом Освенцим, пишет информационный портал Tagesschau.
Ангела Меркель в сопровождении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого обошла всю экспозицию музея, посетив, в том числе, газовую камеру. Затем она возложила венок на место, где узников лишали жизни, а также выразила свое сожаление о совершенных Германий преступлениях несколько десятилетий назад.
"Я полна стыда за преступления, совершенные здесь Германией", – заявила лидер ФРГ.
В своем выступлении канцлер Германии призвала к решительной борьбе с антисемитизмом в Европе. Меркель считает, что на Германии лежит особая ответственность за борьбу против подобных преступлений.
Лидер ФРГ отметила, что "эта ответственность навсегда стала частью национальной самобытности немцев, и это никогда не изменится".
В свою очередь польский премьер-министр подчеркнул необходимость всегда помнить историю.
"Если мы забудем о произошедшем, мы еще раз оскорбим тех людей, которые здесь так страдали", – сказал Моравецкий.
Меркель прибыла в Польшу по приглашению Фонда Освенцим-Биркенау, который в этом году отмечает свое десятилетие.
С 1941 по 1945 гг. в "Освенциме" погибли около 1,4 млн человек, из них 1,1 млн — евреи.
Напомним, обвиненный в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек в фашистском концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 96-летний Оскар Гренинг скончался в больнице.
Также мы писали, что студенты бразильского института в Сан-Паулу получили необычное учебное пособие –останки немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил жуткие опыты над узниками концлагеря Освенцим.
Кроме этого суд приговорил к тюремному заключению сроком на восемь месяцев политика из Национал-демократической партии Германии (НДПГ), продемонстрировавшего в общественном бассейне нацистскую татуировку.
Кроме того, читайте интервью с узницей Освенцима Анастасией Гулей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк