Яхта "Тазик" нелегально вывозила украинцев в Великобританию

Капитан и матрос судна были арестованы за контрабанду

В Великобритании объявили приговор двум украинцам, которые пытались нелегально доставить в Англию шестерых соотечественников.

Яхту "Тазик", которая направлялась через Ла-Манш из Франции, задержали у южного побережья Великобритании. Пассажиров – отправили домой, а капитана и матроса – арестовали. Теперь они отсидят по 6 и 4 года соответственно.

Переход через Ла-Манш на яхте – не самый популярный путь незаконной миграции. Впрочем, только за последние несколько лет в Британию таким образом удалось попасть 25 украинцам.

Напомним, летом в Словакии полиция обнаружила неподалеку от словацко-украинской границы место посадки небольшого самолета, которым контрабандисты смогли доставить из Украины 10 мигрантов.

Ранее в Одессе задержали гражданина Вьетнама, который нелегально переправлял своих соотечественников через Украину в Европу. Во время обысков правоохранители обнаружили еще и цех по производству поддельной брендовой одежды.

Также в Словении недавно задержали украинца, который нелегально перевозил мигрантов на грузовике.