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Как в противостоянии с оспой: человечество должно сплотиться в борьбе с коронавирусом – ВОЗ

13 февраля, 02:15

Солидарность — это единственный путь к победе над коронавирусом

/ Фото: REUTERS/Kham

Человечество должно проявить в борьбе с новым коронавирусом такую же сплоченность, как в ХХ веке, когда в условиях холодной войны ученые совместно трудились над решением задачи ликвидации оспы. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он напомнил о неоднократных заявлениях руководства ВОЗ о том, что "солидарность — это единственный путь к победе над коронавирусом". Райан рассказал, что он вместе с коллегами обсуждал планы празднования 40-летия ликвидации оспы. "Мы говорили о героях, которые уже ушли, о людях поколения, трудившегося совместно в разгар холодной войны, несмотря на идеологические и географические границы, — поделился Райан. — Было невероятным шансом то, что эти ученые работали вместе на благо мира, несмотря на острейшую напряженность в мире".

"Думаю, что мы должны извлечь урок из их работы, — подчеркнул эксперт. — Возможно, мы стоим сейчас перед таким же вызовом: следует отложить в сторону разногласия и вместе бороться с этим коронавирусом".

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В Женеве 11–12 февраля проходил глобальный форум для выработки мер по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. В нем приняли участие около 400 экспертов из разных стран мира,

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Оспа — острая заразная болезнь, вызываемая вирусом. В 1980 году, после проведенной ВОЗ глобальной кампании иммунизации, было объявлено о ликвидации оспы. В конце 1960-х годов оспа существовала в Африке и Азии. Для борьбы с ней использовались такие стратегии, как кампания вакцинации, эпидемиологический надзор и профилактические меры, направленные на сдерживание распространения эпидемии из горячих точек и улучшение информирования населения охваченных болезнью районов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

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борьба ВОЗ коронавирус оспа

Источник: ТАСС

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