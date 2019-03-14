Языковой вопрос по-балтийски: как борются за родной язык в Эстонии

Языковая интеграция в Эстонии вещь непростая – ежегодно на государственные курсы эстонского уходит по миллиону евро из казны

Языковой вопрос по-балтийски: как борются за родной язык в Эстонии 2019-03-14T19:20:00+02:00 Евросоюз Языковая интеграция в Эстонии вещь непростая - ежегодно на государственные курсы эстонского уходит по миллиону евро из казны

Жалобы, предупреждения и даже штрафы за незнание государственного языка. Это все – об Эстонии.

Сейчас каждый четвертый житель страны не владеет государственным языком, поэтому правительство страны делает все возможное, чтобы на эстонском общались как можно больше и чаще.

Анна Симоненко приехала в Эстонию 4 года назад, когда ее муж получил здесь работу. Сама она – архитектор. Специальность востребована: вакансии есть, и на собеседование зовут. Однако с работой у Анны пока не складывается.

"Последний вопрос, который всегда является камнем преткновения, это знание эстонского языка: какой уровень? А у меня никакого уровня нет", – жалуется женщина.

Анна активно ходит на курсы эстонского. Они бесплатные для всех. Эстонский учат не только приезжие, но и местные. Родиться и прожить в Эстонии – не значит знать государственный язык. Вот, например, Неля выросла в русскоязычной семье и строила карьеру в советское время, когда эстонский не требовался. Сейчас она учит его для себя.

"Так, сегодня тема была "врачи" и мы записывали: "что у вас болит", "что у вас случилось", "как долго это у вас болит", – рассказывает об учебной программе она.

На финансирование бесплатных языковых курсов по всей стране маленькая Эстония ежегодно тратит миллион евро.

Население страны составляет 1,3 млн человек, из которых, по последним данным, примерно 100 тыс. не знают государственного языка, а около 30 тыс. и не хотят знать принципиально.

"Наш приоритет – это молодежь. Это те люди, которые будут в будущем строить наше государство", – отмечает директор фонда "Интеграция" Ирене Кяосаар.

В правительстве признают, что сильнее остальных в языковой интеграции нуждаются регионы на границе с Россией.

Нарва – самый большой город в регионе Ида Вирума и третий по величине город в Эстонии. За местным пограничным пунктом уже начинается Россия, а в самом городе по-русски говорят более 90% населения.

Из девяти школ – семь с русским языком обучения. И хотя здесь тоже есть курсы эстонского, практиковаться в нем не с кем, признаются местные жители.

Независимо от региона, на всей территории Эстонии действует закон о языке: каждому гарантировано обслуживание на эстонском – в госучреждениях, учебных заведениях, магазинах.

За исполнением закона следит специальный орган – языковая инспекция, созданная еще в начале 90-ых, когда Эстония провозгласила независимость. За незнание языка предусмотрен штраф.

"Самый большой штраф, которым мы выписали – 640 евро. Ми даем человеку срок для изучения языка – один год, и потом проверяем. Если он или она и тогда не знает эстонский, мы будем штрафовать. Но не сразу", – объясняет генеральный директор языковой инспекции Ильмар Томуск.

Инспекторы приходят с проверкой только если есть жалоба. Чаще всего жалуются на кассиров в супермаркетах. Но в русскоязычных регионах сложно набрать сотрудников, не нарушив закон.

Однако в плане языка эстонцы не только категоричны, но и терпеливы. Часто вместо одного года, на овладение языка дают два-три и даже больше. Главное, чтобы был результат.

Напомним, что языковой вопрос в Украине – один из самых острых. На этом фоне депутаты рассматривают законопроект функционировании украинского языка как государственного и за два дня приняли уже более 200 поправок.

Мы также писали, что частично от русского языка решили отказаться и в Казахстане, где запретили использовать любые иностранные языки на национальной валюте – тенге.

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