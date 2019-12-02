Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс

Макрон выступает за диалог с Москвой, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине, так как, по его словам, отсутствие диалога не сделало европейский континент более безопасным

Президент Франции Эммануель Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Getty Images

Североатлантический альянс празднует 70-ю годовщину своего основания. Отмечать юбилейную дату лидеры стран-членов НАТО будут в Лондоне 3-4 декабря. Но праздником это вряд ли назовешь. Проблем, которые раскалывают Альянс, из года в год все больше. Еще вчерашние ультиматумы Дональда Трампа в адрес союзников увеличить свои военные расходы минимум до 2%ВВП, сегодня воспринимаются уже не так критично. На первый план вышли скандальные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" и придании "диалогу с Россией нового импульса", ведь, по его словам, общий враг Альянса – терроризм, а не Россия или Китай. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган посоветовал своему французскому коллеге проверить "свою голову". Но Анкара, в отличие от Парижа, раскалывает НАТО не словами, а действиями, закупая российские системы С-400, и блокируя согласование оборонительного плана для стран Балтии и Польши в ответ на угрозу РФ в регионе.

Будапештский меморандум: документ есть, гарантий нет

Провести юбилейную встречу в Лондоне лидеры НАТО решили на прошлогоднем саммите в Брюсселе. Планировалось, что это будет юбилейный саммит, но позже статус понизили до встречи лидеров. Однако, пусть и встреча, но на самом высоком уровне, для Великобритании она имеет огромное значение. На фоне Brexit и досрочных парламентских выборов 12 декабря, Лондон ожидает, что лидеры НАТО подтвердят свою приверженность трансатлантическому единству, даже если Великобритания уже не будет членом ЕС.

Участие стран-партнеров, таких как Грузия и Украина, не было предусмотрено изначально. Ведь встреча не имеет статуса саммита, как, к примеру, в прошлом году в Брюсселе, где было заседание Украина-Грузия-НАТО. Но, как и в прошлом году, параллельно с официальной частью, 3 декабря в Лондоне пройдет конференция (так называемый side-event) NATO Engages. Это открытая дискуссионная площадка, где будут выступать и отвечать на вопросы генсек Альянса Йенс Столтенберг, премьер Канады Джастин Трюдо, министры обороны стран НАТО и многие другие. Не будет на конференции, разве что, Дональда Трампа, который приземлится в Лондоне сегодня вечером.

Участие в такого рода дискуссиях – отличный повод еще раз донести всему миру свою позицию. И Грузия, в отличие от Украины, воспользовалась таким шансом, пока официальный Киев рассказывал, что участие стран-партнеров не предусмотрено. Правда, в последний момент украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко все же решил поехать в Лондон. Вместе со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани 3 декабря Пристайко примет участие в панельной дискуссии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".

Это может стать прекрасным шансом напомнить об обязательствах США и Великобритании, которые ровно 25 лет назад 5 декабря подписали Будапештский меморандум (позже присоединилась и Франция) в обмен на сдачу Киевом ядерного оружия. Стоит также напомнить и о решении Бухарестского саммита 2008 года, когда Альянс принял заявки Украины и Грузии на получение ПДЧ, и уже 11 лет их рассматривает.

Именно вокруг ПДЧ еще накануне визита Североатлантического совета в Киев и Одессу в конце октября в Украине разгорелся скандал. "Европейская солидарность" обвинила "Слуг народа", что те не хотят голосовать за обращение к Альянсу о предоставлении Украине ПДЧ, чтобы не злить Россию накануне первой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Нормандском формате. Профильный вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет повторно подавать заявку на ПДЧ, так как одна уже есть, она подана в 2008 году и Альянс ее до сих пор рассматривает. На что в "ЕС" ответили, что предлагали проголосовать обращение ВР к НАТО ускорить процесс предоставления Украине ПДЧ, а не подавать повторную заявку. В моно-большинстве справедливо заявили, что когда разгорелся скандал, оппозиция зарегистрировала ноль проектов обращений к Альянсу. Наконец, на прошлой неделе комитет ВР по иностранным делам одобрил заявление к странам НАТО о предоставлении Украине ПДЧ и есть шанс, что ВР может проголосовать его уже завтра, 2 декабря.

Реклама

Россия: враг или союзник?

Ключевыми темами встречи в Лондоне, наряду с Китаем, станут Россия и контроль над вооружениями после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который подписывали Рональд Рейган и Михаил Горбачев в 1987 году. Но единства и общего видения у союзников здесь нет. То ли соревнуясь с Дональдом Трампом по абсурдности и противоречивости заявлений по России, то ли пытаясь завоевать симпатии пророссийского электората Марин Ле Пен, то ли искренне в это веря, каждое новое заявление Эммануэля Макрона по НАТО, будущему Евросоюза и отношениям с Москвой вызывает шквал критики.

К экватору президентского срока риторика Макрона по России изменилась кардинальным образом. Теперь он выступает за развитие диалога с Москвой, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине, поскольку, по его словам, отсутствие такого диалога не сделало европейский континент более безопасным. Французский президент продолжает продвигать идею новой европейской архитектуры безопасности, разумеется, с Россией, ведь, по его мнению, Европа больше не может полагаться на США.

Апогеем стала статья в Frankfurter Allgemeine о том, что Макрон готов рассмотреть идею Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. И хоть сам Макрон после встречи со Столтенбергом в четверг 28 ноября это опроверг, в Германии отреагировали довольно остро. Немецкое издание ссылалось на копию письма Макрона Путину от 23 октября, которое оказалось в распоряжении журналистов. В нем Париж якобы отмечает, что идея Путина о моратории на размещение ракет в Европе заслуживает "тщательного изучения", хотя ранее Альянс официально и публично отверг такие предложения Москвы. Ведь первой ДРСМД нарушила именно Россия, разместив крылатую ракету наземного базирования комплекса "Искандер-М" в Калининградской области.

В тренде Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

Такого рода заявления и письма Путину на фоне продолжающейся уже шестой год российской военной агрессии против Украины выглядят по меньшей мере странно. Более того, все это вытесняет с повестки дня процесс сближения Украины с Альянсом и способствует изменению риторики в Европе и США о будущем членстве Украины в НАТО.

К примеру, авторы отчета The Heritage Foundation "Повестка дня декабрьской встречи лидеров в Лондоне для США", советуют Альянсу дать четкий ответ Грузии о будущем членстве в НАТО. А вот об Украине эксперты пишут, что мы находимся в самом разгаре национальной борьбы, которая определит будущую геополитическую ориентацию Киева: Запад или Россия: "Результат этой борьбы будет иметь долгосрочные последствия для трансатлантического сообщества и национального суверенитета (Украины – Авт.). Во многом, будущая жизнеспособность трансатлантического сообщества будет решаться на Донбассе".

Оборонные расходы

В центре внимания лидеров НАТО будет и вопрос оборонных расходов. На саммите Альянса в Брюсселе в прошлом году Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал от союзников увеличения оборонных расходов минимум до 2%ВВП. За год, по словам Йенса Столтенберга, союзники существенно увеличили свои показатели. Если в 2018 году только пять стран-членов Альянса тратили положенные 2% ВВП – США, Греция, Эстония, Великобритания и Латвия – то в 2019 году к ним добавились Польша, Болгария, Румыния и Литва. Но даже несмотря на это Штаты взяли курс на сокращение своего вклада в коллективную оборону.

"Мы согласовали новую формулу распределения расходов. США будут платить меньше, Германия будет платить больше. Теперь Германия и США будут вкладывать примерно равные части, почти по 16% от бюджета НАТО. Остальной бюджет организации распределят между другими членами Альянса", – заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции в пятницу 29 ноября.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в НАТО поддержали разведение войск на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама