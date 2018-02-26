Юнкер анонсировал большое расширение ЕС

И балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что членами ЕС в 2025 году могут стать все шесть балканских стран, а не только Сербия и Черногория. С таким заявлением он выступил в Албании во время своего тура Западными Балканами, сообщает Euractiv.

6 февраля Еврокомиссия одобрила долгожданную стратегию Западных Балкан, направленную на то, чтобы придать новый импульс интеграции в ЕС и ускорить домашнюю работу, которую должны выполнить шесть стран для вступления в блок.

Дата 2025 года упоминается в стратегии следующим образом: "Стратегия объясняет шаги, которые Черногория и Сербия должны сделать для завершения процесса присоединения в 2025 году; в то время как другие могут догнать их, Черногория и Сербия являются единственными странами, с которыми ведутся переговоры о присоединении ".

Но в албанской столице Юнкер дал иное толкование, заявив, что 2025 год может стать датой вступления и других балканских стран, а не только лидеров на пути к членству.

"Несмотря на то, что мы читаем везде, комиссия и я не сказали, что Сербия и Черногория обязательно будут членами ЕС в 2025 году. Дата 2025 года является открытой для всех стран-кандидатов", – сказал Юнкер.

"И в той мере, в которой страна-кандидат в то время, раньше или позже будет отвечать всем критериям членства, мы будем действовать таким образом, чтобы ее усилия были признаны ЕС", – сказал он на пресс-конференции.

И балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия, которые надеются вступить в Евросоюз, в последние годы чувствовали, что их шансы относительно членства уменьшаются, поскольку политики блока, которые столкнулись с ростом евроскептицизма, кризисом в еврозоне 2009-2013 годов, процессом Brexit , казалось, потеряли интерес к ним.

Однако, рост российского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit представляют Балканам новые возможности.

Ранее Юнкер сделал заявление по "Балканской проблеме" расширения ЕС. Дальнейшего расширения Европейского Союза за счет стран Западных Балкан не будет до тех пор, пока не будут разрешены двусторонние споры вокруг границ в регионе, заявил он.

Как сообщалось, Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.