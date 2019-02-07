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Юнкер и ирландский премьер озвучили позицию по дальнейшим переговорам с Британией

Сегодня, 10:03

Backstop является неотъемлемой частью соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза

Фото: AFP
Юнкер и ирландский премьер озвучили позицию по дальнейшим переговорам с Британией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be6/088/5c5be6088d996.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be6/088/5c5be6088d996.jpg Евросоюз Backstop является неотъемлемой частью соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

"Как мы уже неоднократно говорили, соглашение о выходе (Великобритании из ЕС – Ред.) является лучшим и единственно возможным. Оно не подлежит повторному обсуждению", - говорится в документе, распространенном в среду в Брюсселе.

"Backstop (страховочный план по статусу границы между Северной Ирландией и Ирландией – Ред.) является неотъемлемой частью соглашения о выходе", - подчеркнули в заявлении Юнкер и Варадкар.

При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится, это лишь "необходимая юридическая гарантия для защиты мира и обеспечения невозврата к жесткой границе на острове Ирландия при одновременной защите целостности нашего единого рынка и таможенного союза".

Юнкер и Варадкар считают соглашение о Brexit, включая backstop, "сбалансированным компромиссом, представляющим хорошее решение для граждан и предприятий со всех сторон, в том числе в Северной Ирландии".

По их заявлению, "backstop – это не двусторонний вопрос, а общеевропейский". Граница Ирландии является также границей Европейского союза, а ее рынок – частью единого рынка ЕС.

"Мы будем едины в этом вопросе", - заверили авторы совместного заявления.

Они пообещали продолжать добиваться соглашения по упорядоченному выходу Соединенного Королевства из ЕС, но также намерены активизировать подготовку к сценарию "без сделки".

В документе содержится обещание, что Еврокомиссия поддержит Ирландию в поиске решений конкретных проблем, с которыми столкнутся страна и ирландские граждане, фермеры и предприятия. Юнкер и Варадкар заявили о планах "тесно сотрудничать с этой целью в ближайшие недели".

"Мы будем и впредь напоминать правительству Соединенного Королевства о его обязанностях в соответствии с Соглашением Страстной пятницы (Белфастским соглашением 1998 года – Ред.) как при наличии соглашения (о Brexit – Ред.), так и без него", – говорится в заявлении Юнкера и Варадкара.

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

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Тег Ирландия, юнкер, Brexit

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Источник:

Интерфакс-Украина

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