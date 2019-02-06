Юнкер и ирландский премьер подтвердили невозможность новых переговоров по соглашению о Brexit

При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится

Фото: AFP

Юнкер и ирландский премьер подтвердили невозможность новых переговоров по соглашению о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg 2019-02-06T22:32:00+02:00 Евросоюз При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

"Как мы уже неоднократно говорили, соглашение о выходе (Великобритании из ЕС – ред.) является лучшим и единственно возможным. Оно не подлежит повторным переговорам", - говорится в документе, распространенном в среду в Брюсселе.

"Backstop (страховочный план по статусу границы между Северной Ирландией и Ирландией – ред.) является неотъемлемой частью соглашения о выходе", – подчеркнули Юнкер и Варадкар.

При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится, и это лишь "необходимая юридическая гарантия для защиты мира и обеспечения невозврата к жесткой границе на острове Ирландия при одновременной защите целостности нашего единого рынка и таможенного союза".

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Юнкер и Варадкар считают соглашение о Brexit, включая backstop, "сбалансированным компромиссом, представляющим хорошее решение для граждан и предприятий со всех сторон, в том числе в Северной Ирландии".

По их заявлению, "backstop – это не двусторонний вопрос, а общеевропейский". Граница Ирландии является также границей Европейского союза, а ее рынок – частью единого рынка ЕС.

"Мы будем едины в этом вопросе", – заверили авторы совместного заявления.

Они пообещали продолжать добиваться соглашения по упорядоченному выходу Соединенного Королевства из ЕС, но также намерены активизировать подготовку к сценарию "без сделки".

В документе содержится обещание, что Еврокомиссия поддержит Ирландию в поиске решений конкретных проблем, с которыми столкнутся страна и ирландские граждане, фермеры и предприятия. Юнкер и Варадкар заявили о планах "тесно сотрудничать с этой целью в ближайшие недели".

"Мы будем и впредь напоминать правительству Соединенного Королевства о его обязанностях в соответствии с Соглашением Страстной пятницы (Белфастским соглашением 1998 года – ред.) как при наличии соглашения (о Brexit – ред.), так и без него", - говорится в заявлении Юнкера и Варадкара.

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС и Великобритания смогут договориться по вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

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