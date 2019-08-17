Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

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Президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру срочно проведут операцию — удалят желчный пузырь.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Еврокомиссии, передает Укринформ.

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"Президент Еврокомиссии Юнкер сократил свой отпуск в Австрии из-за медицинских причин. Его переправили в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)", – сообщили в Еврокомиссии.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высоко оценил сотрудничество Украины с Евросоюзом, о чем заявил после завершившегося в Киеве саммита Украина-ЕС.

"Мы должны все гордиться Украиной и нашим партнерством. Соответственно, ЕС и другие финансовые учреждения выделили уже более 15 млрд евро, чтобы поддержать процесс реформ в Украине, и делают это с 2014 года", – сказал он на брифинге 8 июля.

Юнкер также указал, что сближению жителей стран ЕС и Украины очень помогла либерализация визового режима, благодаря которой с 1 июня 2017 года более 3 миллионов украинцев посетили страны Евросоюза.

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