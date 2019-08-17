Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

Сегодня, 21:48

Президенту Еврокомиссии удалят желчный пузырь

/ Фото: Getty Images

Президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру срочно проведут операцию — удалят желчный пузырь.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Еврокомиссии, передает Укринформ.

Реклама

"Президент Еврокомиссии Юнкер сократил свой отпуск в Австрии из-за медицинских причин. Его переправили в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)", – сообщили в Еврокомиссии.

В тренде
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели
Фото: Depositphotos

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высоко оценил сотрудничество Украины с Евросоюзом, о чем заявил после завершившегося в Киеве саммита Украина-ЕС.

"Мы должны все гордиться Украиной и нашим партнерством. Соответственно, ЕС и другие финансовые учреждения выделили уже более 15 млрд евро, чтобы поддержать процесс реформ в Украине, и делают это с 2014 года", – сказал он на брифинге 8 июля.

Юнкер также указал, что сближению жителей стран ЕС и Украины очень помогла либерализация визового режима, благодаря которой с 1 июня 2017 года более 3 миллионов украинцев посетили страны Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

отпуск операция юнкер

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видео
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видеоЕвросоюз
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадо
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадоЕвросоюз
В Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривен за холодильник
В Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривен за холодильникЕвросоюз
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за сутки
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за суткиЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...