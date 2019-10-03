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Юнкер прокомментировал новые заявления Джонсона по Brexit

3 октября, 09:42

По словам Юнкера, в сделке все еще есть "спорные моменты"

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер / Фото: AFP

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер отметил "положительные сдвиги" в новых предложениях Лондона по Brexit. Однако он подчеркнул, что в них все еще существуют "спорные моменты". Об этом сообщили западные СМИ.

"Председатель отметил, что по-прежнему существуют некоторые спорные моменты, которые потребуют дальнейшей работы в ближайшие дни, особенно в отношении управления страховочным планом ("бэкстопом")", – говорится в заявлении офиса Юнкера.

Также Юнкер обеспокоен по поводу предлагаемого Лондоном таможенного режима, направленного на то, чтобы избежать проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией.

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Председатель ЕК подтвердил позицию ЕС, что любая альтернатива "бэкстопу" должна в конечном итоге достичь того же результата, что и "бэкстоп". В частности обеспечить "предотвращение жесткой границы, сохранение сотрудничества между Севером и Югом и экономики всего острова, а также защиту единого рынка ЕС и места Ирландии в нем".

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Однако в заявлении отметили, что "Юнкер приветствовал решимость премьер-министра Джонсона двигать вперед переговоры" и "добиться прогресса в достижении соглашения", а также признал "положительные сдвиги" в новом плане по Brexit.

Напомним, ирландское правительство ждет официальные предложения Лондона по поводу альтернатив прописанному в соглашении о Brexit механизму "бэкстоп", который гарантирует сохранение прозрачной границы между югом и севером Ирландии после выхода Великобритании из ЕС, однако, скорее всего, они станут плохой новостью.

Кроме того, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект , обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

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