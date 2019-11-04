Юнкер рассказал, как Джонсон врал во время кампании за Brexit в Британии

Жан-Клод Юнкер. Фото: Emmi Korhonen/Lehtikuva via REUTERS

Во время кампании за выход Великобритании из Евросоюза звучало много лживой информации, в том числе со стороны нынешнего британского премьера Бориса Джонсона. Об этом в интервью изданию Spiegel сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который ранее говорил, что британцы всегда были европейцами на полставки.

"Европейская комиссия еще менее популярна в Великобритании, чем на континенте. Я решил не вмешиваться. Глядя на это сегодня, я думаю, что это было большой ошибкой. Так много лжи было сказано, в том числе нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном", - сказал Юнкер.

Он добавил, что Еврокомиссия решила не вмешиваться по совету тогдашнего британского премьера Дэвида Кэмерона, который опасался, что вмешательство Брюсселя может иметь неприятные последствия. Юнкер также возложил вину за результат референдума 2016 года на проевропейских политиков, в частности на Тони Блэра.

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Он сказал, что британцы, включая бывшего лидера лейбористов, всегда рассматривали ЕС как экономический проект, и избегали политического союза.

"Если вы придерживаетесь этой повестки дня более 40 лет, то не должно вызывать удивления, когда люди вспоминают ее во время референдума", - отметил Юнкер.

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Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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