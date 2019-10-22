Ювелирные бутики Лондона выпускают уникальные коллекции украшений к Хеллоуину: видео

Коллекции с драгоценными насекомыми оказываются такими популярными, что кольца из неё даже надевает на сцену Мадонна

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Ко дню мертвецов, демонов и потусторонних сил ювелирные бутики Лондона предлагают дополнить образ на Хэллоуин ярко-жуткими аксессуарами. Броши-кости, браслеты с пауками и тиара с черепом – витрины одного из ювелирных магазинов Лондона сверкают пугающими украшениями. Здесь на страшной красоте специализируются уже полвека. Но приближение Хэллоуина означает одно – покупателей будет больше и надо снова их чем-то удивлять.

"Тема черепов есть во всех наших коллекциях. Это для тех, кто любит рок или хочет иметь провокационный вид. Но в начале октября люди всегда покупают больше. Наверное, готовятся к вечеринкам, выбирают одежду и креативные дополнения" – рассказывает Никки Ахтар директор ювелирного магазина.

Статистика говорит – за последние 5 лет британцы стали тратить на жуткий праздник вдвое больше – только в прошлом году выложили 540 миллиардов долларов. Денег не жалеют не только на костюмы. Среди клиентов – больше мужчин.

"Брошь с рукой и черепом – одна из самых популярных. Это благодаря тому, что она прекрасно сидит на плече. Эта костлявая рука на пиджаке подходит мужчинам и женщинам, кстати, многие мужчины ее покупают" – отмечает Никки Ахтар.

Такая брошь стоит 88 долларов. Хотя есть украшения и значительно дороже. Например, сверчок с драгоценными камнями, бриллиантовые серьги в форме паутины и кольцо с черным насекомым.

"Я считаю, черные бриллианты – это мастхэв для Хэллоуина. А также рубины и зеленые изумруды, которые ассоциируются с завистью и грехами" – объясняет Эми Вебстер, креативный менеджер ювелирного дома.

Коллекция с драгоценными насекомыми оказалась такой популярной, что кольцо из неё даже надела на сцену Мадонна. Цены на такие украшения варьируются от четырех до 52 тысяч долларов.

Напомним, подготовка к Хэллоуину в США шла полным ходом с начала октября. Ведь американцы очень любят этот праздник и отмечают его самыми необычными образами. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, что дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве. Два десятка дайверов погрузились на морское дно у побережья города Ки-Ларго во Флориде.

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