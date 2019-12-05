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Юзеры сообщили о глобальных сбоях в Facebook: какие страны задело

5 декабря, 01:39

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться в ночь на четверг

/ Фото: Pexels

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулисьсо сбоями в ее работев ночь на четверг. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 00:25 по Киеву в четверг.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Германии, Франции, Нидерландов и Испании. О неполадках в Украине пока не сообщается.

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По данным Downdetector, примерно 49% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 29% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, а около 21% пользователей сообщили о полном отключении социальной сети.

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Пользователи ринулись в Twitter, чтобы выразить свое огорчение и недовольство тем, что в последнее время сбои в Facebook происходят едва ли не каждую неделю.

Напомним, что этим летом Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.

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Facebook соцсети проблема сбой пользователи

Источник: ТАСС

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