За изнасилование мальчиков из церковного хора казначей Ватикана приговорен к шести годам тюрьмы
77-летний педофил проведет в тюрьме не менее трех лет и восьми месяцев, прежде чем получит право на условно-досрочное освобождение
Бывший казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл приговорен австралийским судом к шести годам тюремного заключения за сексуальное насилие над двумя 13-летними мальчиками из церковного хора прямо в соборе Святого Патрика в Мельбурне, передает Reuters.
Суд установил, что 22 года назад Пелл – №3 в иерархии Католической церкви – совершал "действия сексуального характера" в отношении двух несовершеннолетних мальчиков-австралийцев, то есть фактически изнасиловал их. Все происходило прямо в ризнице священника собора Святого Патрика в Мельбурне, где служил архиепископом. В 2014 году одна из жертв извращенца скончалась.
Суд решил, что 77-летний педофил проведет в тюрьме не менее трех лет и восьми месяцев, прежде чем получит право на условно-досрочное освобождение. Остаток жизни Пелл будет зарегистрирован как сексуальный преступник.
Казначей Ватикана, кардинал Джордж Пелл является самым высокопоставленным сановником Католической церкви, который предстал перед судом за педофилию – сексуальное насилие над детьми.
Напомним, епископу вменяли один случай сексуального насилия над одним малолетним мальчиком из церковного хора и четырех случаях домогательств в отношении другого в 1996 и 1997 годах. Преступления были совершены Пеллом спустя несколько месяцев после назначения архиепископом Мельбурна.
Также сообщалось, что минувшей осенью понтифик лишил статуса клирика бывших чилийских архиепископов Марко Антонио и Хосе Кокса Унееуса из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
Кроме того, мы писали, что ранее в этом месяце прокуратура Парижа открыла расследование в отношении посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуры, который подозревается в сексуальных домогательствах.
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