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За перевозку нелегалов в Италии осуждены более 150 украинских моряков

10 марта, 21:18

Елена Вус

Вопросы защиты прав украинских моряков находятся на особом и постоянном контроле МИД Украины

На начало марта 2020 года в пенитенциарных центрах юга Италии как осужденные или задержанные находятся 158 граждан Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации Министерстве иностранных дел Украины, из 158 украинцев – 131 человек осужден и отбывает наказание, а 27 – содержатся под стражей.

Кроме того, согласно сообщению, с 2015-2018 годы на юге Италии был арестован 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинца, а 18 – освободили. С начала этого года в Италии задержали одного украинского моряка.

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В сообщении отмечается, что тенденцию к уменьшению задержанных в Италии в течение прошлого года в департаменте консульской службе МИД Украины объясняют "эффективностью информационной составляющей противодействия, работой МИД и правоохранительных органов Украины, неправительственных организаций".

Кроме того, в ведомстве добавили, что существует потребность в продолжении осуществления предупредительных мер, в частности через СМИ и общественные организации.

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Вопросы защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находятся на особом и постоянном контроле МИД Украины.

Напомним, в ноябре 2019 года в Италии задержали моряков из Украины. Задержанные управляли яхтой, на борту которой служащие Береговой охраны Италии обнаружили 74 гражданина Ирака. Украинцы 1980 и 1988 годов рождения были задержаны за содействии нелегальной миграции.

А годом ранее береговая охрана греческого города Патры задержала судно под флагом Украины, на борту которого обнаружили 65 мигрантов. Правоохранители арестовали троих членов экипажа по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, еще двое подозреваемых были задержаны на берегу – они должны были доставить нелегалов в дальнейшие точки распределения.

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Италия украинцы моряки тюрьма МИД Украины нелегальные мигранты

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