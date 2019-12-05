Забастовки во Франции парализовали всю железную дорогу страны: видео

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Черный четверг. Сегодня во Франции практически парализовано железнодорожное сообщение. Две трети школ не работает. Во всей стране акции протеста. А все из-за пенсионной реформы, предложенной президентом.

"Я из Нью-Йорка, приехал в Париж на праздники. В аэропорту было пересесть на поезд... Ожидал почти два часа, но тот так и не прибыл", – Аян Кроссен, турист из США.

Многие туристы невольно почувствовали на себе не разрекламированный образ романтической Франции, а другую ее сторону: привычку жителей бастовать, когда ущемляют их права. На этот раз речь идет о пенсионной реформе. Ранее французы выходили на отдых в 60 лет, теперь в 62. И все равно денег в бюджете на выплаты не хватает. Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон предложил: идешь на пенсию в 62 года – теряешь 10 процентов соцвыплат. В 64 года получаешь полную сумму. А отработаешь еще два года – будешь получать 10% надбавки. Французам эта схема не понравилась. И они бъявили общенациональную забастовку. Во всей стране продолжаются почти 250 акций протеста.

Сильвиан Шарль, учительница:

"Когда начинаешь работать в школе, тебе говорят: выйдешь на пенсию в 55. А в конце концов оказывается, что это произойдет позже. А потом еще позже. И ты впадаешь в отчаяние".

Патрик Бельхадж, работник железнодорожной компании:

"Я буду бастовать и три недели, если понадобится. Все, что у меня есть – зарплата. Работаю уже 39 лет и имею только 2400 евро в месяц. Надеюсь выйти на пенсию в следующем году. Я же не украл у кого-то эти деньги!".

Власти пока не реагируют. С заявлением выступил лишь министр транспорта, ведь бастуют тысячи его подчиненных.

Жан Баптист Джеббари, министр транспорта Франции:

"Премьер-министр и высокий комиссар озвучат результаты переговоров с профсоюзами в следующий понедельник или вторник. А потом назовут и основные шаги по пенсионной реформе".

Кроме того, нововведение нужно будет провести через парламент. Ориентировочный срок – начало 2020 года.

Напомним, ранее во Франции протестовали против Черной пятницы: активисты блокировали отделения крупных компаний. На улицы вышли экоактивисты и блокировали работу компаний Amazon, AppleStore и H&M.

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