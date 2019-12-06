Забастовки во Франции: пробки протяженностью почти 600 км и взвинченные цены на такси

Пробки протяженностью почти 580 км образовалось в столичном регионе Иль-де-Франс из-за забастовки работников сферы транспорта. Такие данные приводит сервис Sytadin Управления дорожного движения региона.

Серьезные проблемы испытывают автолюбители на большей части бульвара Периферик, который выполняет функции кольцевой дороги вокруг Парижа. В сложном положении оказались водители на автострадах, ведущих в аэропорты Орли к югу и Руасси — Шарль де Голль к востоку от французской столицы. За час длина пробок сократилась до 470 км, но это все равно существенно выше обычных для этого времени суток 200-300 км.

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Диспетчеры такси честно сдержали обещание оставить на прежнем уровне цены в день массовых протестов 5 декабря, приуроченных к началу забастовки против пенсионной реформы. Однако уже стоимость поездки в аэропорт и даже по городу выросла в полтора-два раза, хотя большинство таксистов пользуются преимуществом выделенной полосы и меньше стоят в пробках.

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В условиях фактически закрытого метро (работают только ветки 1 и 14 с беспилотными поездами) единственной альтернативой такси и персональному автомобилю являются прокатные велосипеды и самокаты, в большом количестве расставленные по городу. Тем не менее, многие из них пострадали от действий вандалов, которые накануне закрасили штрих-коды, необходимые для активации электросамокатов и электровелосипедов через мобильное приложение. Не пострадали лишь прокатные скутеры, однако их не так много, кроме того, для управления ими требуются права категории A.

Напомним, ранее во Франции протестовали против Черной пятницы: активисты блокировали отделения крупных компаний. На улицы вышли экоактивисты и блокировали работу компаний Amazon, AppleStore и H&M.

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