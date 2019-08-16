Забил проститутку камнем: в Чехии вынесли суровый приговор украинцу

Украинец Андрей Мацола в суде. Фото: скриншот

В Чехии, где ранее стал известен приговор наемнику боевиков с Донбасса, озвучили наказание для гражданина Украины, которого признали виновным в убийстве проститутки в городе Усти-над-Лабем.

Ссылаясь на данные прокуратуры Чехии, портал Novinky сообщает, что преступление произошло, когда 29-летний Андрея Мацола не сошелся с "ночной бабочкой" в цене за ее услуги.

В результате он набросился на нее с кулаками, оттащил в сторону и изнасиловал. После этого украинец ударил свою жертву камнем по голове, из-за чего та скончалась на месте.

Тело женщины было обнаружено 12 декабря прошлого года, а по камерам наблюдения полицейские нашли и злоумышленника.

Оказалось, что Мацола находился в Чехии лишь 14 дней. На суде он признался в убийстве, но изнасилование он признавать отказался.

В результате в этом вопросе суд встал на его сторону и признал украинца виновным лишь в убийстве и хулиганстве, за что приговорил его к 17,5 годам лишения свободы и 10-летнему запрету на въезд в Чехию.

Подсудимый отказался оспаривать приговор, а вот прокурор выразил готовность подать ходатайство для вынесения более строгого наказания.

Напомним, недавно в турецкой Анталье арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца.

Кроме того, мы писали, что на этой неделе в польской Познани 28-летнего украинца, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине.

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