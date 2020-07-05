Забрали паспорта и посадили в автозак: украинка рассказала о задержании в аэропорту Афин

Украинцев, которых задержали в Афинах после прилета из Киева, до сих пор держат в камерах изолятора аэропорта. Что сейчас там происходит – сайту "Сегодня" рассказала одна из задержанных там украинок Мария Чайкина.

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По словам девушки, в страну не пропустили тех пассажиров, у которых не было специальной визы.

"У нас забрали паспорта, багаж не отдают. После 5 часов нахождения в аэропорту без воды и еды нас посадили в автомобиль для перевозки преступников и отвезли в департамент полиции при аэропорте. Нас закрыли за решеткой с деревянными двухъярусными кроватями без проветривания, аварийным потолком, с огромными тараканами и полной антисанитарией. Нет даже средств личной гигиены. Мы не можем сходить в туалет, почистить зубы и помыть руки", – рассказала она.

Мария отметила, что к ним уже приходил консул.

"Поговорил с тремя людьми, других слушать не захотел. Они пытаются связаться с авиакомпаниями, чтоб они забрали нас обратно. Но авиакомпании пока что не отвечают на звонки. Неизвестно на какой промежуток времени мы здесь застряли", – сообщила украинка.

Видео: PavlovskyNews

Она добавила, что воду и еду украинцам пришлось покупать за своей счет.

"Никто нам ничего не предоставил. Даже в аэропорту мы просили воду, нам никто не дал. Все личные вещи забрали, кроме телефона", – отметила девушка.

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Кроме того, ранее эту ситуацию прокомментировали в украинском МИД. Как рассказали в департаменте консульской службы ведомства, людей не пропустили в страну из-за карантинных ограничений.

Напомним, 17 украинцев прилетели из Киева в Афины вчера вечером, 4 июля. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им запретили въезд в страну. Потом украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Видео: "Сегодня"

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