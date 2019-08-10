Задавило трубой: на строительстве в Польше погиб украинец

Другие строители пытались ему помочь и вытащили из-под трубы

фото: Super Express

В Польше в пятницу, девятого августа, на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины. Об этом сообщает Super Express.

Трагический инцидент произошел в городе Погурськая Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве.

При строительстве нового газопровода огромная труба весом около десяти тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Коллеги-строители пытались ему помочь. Им удалось его вытащить, однако внутренние травмы оказались смертельными.

Погибший оказался 37-летним гражданином Украины. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте.

Ранее мы писали, что рабочий на строительной площадке объекта Олимпиады-2020 в Токио умер предположительно от теплового удара. 50-летний мужчина прокладывал кабель рядом с Tokyo Big Sight, который во время Олимпийских игр будет служить медиацентром.

Кроме этого, в результате оползня, который произошел в польском Кракове 16 марта, погиб гражданин Украины. Инцидент случился во время работ бригады из 12 человек возле одной из городских достопримечательностей – королевского замка на Вавеле. В результате 45-летнего украинца погребло под строительной конструкцией и грудами земли.

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