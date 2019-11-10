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Задержание Мазура: Польша будет придерживаться международного права

10 ноября, 11:21

Польские пограничники не знали, кто такой Игорь Мазур и почему он в списке Интерпола

/ Фото: Facebook

Польша будет придерживаться положений международного права при рассмотрении дела задержанного активиста и участника войны на Донбассе Игоря Мазура. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Решение (о задержании, – ред.) было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы — задержать такое лицо", — сказал министр.

"Польские консульские службы вместе с украинской стороной выясняют причины внесения Россией этого человека в список. (…) Эти вопросы будут проанализированы и исследованы. Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом", — указал глава МИД Польши.

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"Решение по делу задержанного примет независимый суд на основании правовых норм и после тщательного рассмотрения", — сказала пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

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По ее словам, в контакте с задержанным находится украинский консул. Как ожидается, уже в воскресенье польский суд в городе Хелм выберет Мазуру меру пресечения.

В свою очередь МВД Украины в связи с задержанием привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.

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Россия Польша пограничники задержание интерпол Игорь Мазур

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