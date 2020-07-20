Задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта отпустили

Выводы о его причастности к пожару назвали преждевременными

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. В прокуратуре подтвердили, что мужчина на добровольных началах помогал епархии.

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Об этом в воскресенье сообщили в прокуратуре города, передает ТАСС.

Отмечается, что задержанный ответил на вопросы следователей, после чего было принято решение отпустить его из-под стражи. Никаких обвинений против него по итогам допроса выдвинуто не было.

Напомним, сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

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В результате пожара полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

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Прокуратура Нанта уже начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

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