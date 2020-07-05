Задержанным в Афинах украинцам грозит запрет на въезд в страну

Украинцев, которых задержали в аэропорту Афин, могут депортировать из Греции. А это грозит им многолетним запретом на въезд в ЕС. Об этом рассказал посол Украины в Греции Сергей Шутенко, сообщает "Европейская правда".
Сейчас, по его словам, посольство Украины в Греции пытается избежать такой ситуации.
"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", – сообщил Шутенко.
В полицейский участок, где сейчас находятся украинцы, представитель посольства уже привез питьевую воду и средства личной гигиены. Также им предоставят еду.
"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины – Киев: Wizzair – 07.07 в 21:55, Ryanair – 06.07 (точное время рейса пока не подтвердили)", – отметил Шутенко.
Кроме того, в посольстве призвали украинцев внимательно проверять информацию о режиме въезда в Грецию.
"К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", – добавил Шутенко.
Кроме того, ранее в украинском МИД рассказали, что людей не пропустили в страну из-за карантинных ограничений.
Напомним, 17 украинцев прилетели из Киева в Афины вчера вечером, 4 июля. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им запретили въезд в страну. Потом украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта.
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