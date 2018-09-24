Задержанный за шпионаж в Норвегии россиянин оказался сотрудником Совфеда РФ

Посольство России в Норвегии подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту норвежской столицы Осло

Задержанный в Норвегии россиянин является экспертом по информационным технологиям аппарата Совета Федерации РФ. Об этом сообщила в понедельник газета Aftenposten.

По информации издания, он работает старшим советником в департаменте информационных технологий верхней палаты российского парламента.

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту норвежской столицы Осло.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Норвегии по подозрению в разведывательной деятельности задержали гражданина России.

"В пятницу, 21 сентября, полиция Норвегии задержала российского гражданина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности", – сообщили изданию в полиции. Мужчина будет пребывать под стражей в течение двух недель в связи с существующим "риском уничтожения доказательств", – отмечено в сообщении.

Известно, что гражданин РФ на этой неделе посещал семинар по вопросам диджитализации в парламенте Норвегии.

Напомним, Швейцария обвинила россиян в массовом шпионаже, заявив, что каждый четвёртый дипломат РФ, официально аккредитованный в Швейцарии, является представителем спецслужб.

Также мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

А правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

Кроме того, в феврале российского шпиона задержали в Латвии.