Задержанный за шпионаж в Норвегии россиянин оказался сотрудником Совфеда РФ

Сегодня, 15:28

Посольство России в Норвегии подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту норвежской столицы Осло

В Норвегии задержали россиянина. Фото: из открытых источников
В Норвегии задержали россиянина. Фото: из открытых источников

Задержанный в Норвегии россиянин является экспертом по информационным технологиям аппарата Совета Федерации РФ. Об этом сообщила в понедельник газета Aftenposten.

По информации издания, он работает старшим советником в департаменте информационных технологий верхней палаты российского парламента.

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту норвежской столицы Осло.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Норвегии по подозрению в разведывательной деятельности задержали гражданина России.

"В пятницу, 21 сентября, полиция Норвегии задержала российского гражданина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности", – сообщили изданию в полиции. Мужчина будет пребывать под стражей в течение двух недель в связи с существующим "риском уничтожения доказательств", – отмечено в сообщении.

Известно, что гражданин РФ на этой неделе посещал семинар по вопросам диджитализации в парламенте Норвегии.

Напомним, Швейцария обвинила россиян в массовом шпионаже, заявив, что каждый четвёртый дипломат РФ, официально аккредитованный в Швейцарии, является представителем спецслужб.

Также мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

А правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

Кроме того, в феврале российского шпиона задержали в Латвии.
Россия, Норвегия, шпионаж
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Flickr

В Финляндии провели облаву на связанную с ФСБ контору

Сегодня, 11:50

Компания Airiston Helmi, которой владеет гражданин России и Мальты, оказалась в эпицентре скандала

Евросоюз

Фото: pixabay

В столице Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже россиянина

Вчера, 19:22

Он будет находиться под стражей в течение двух недель
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Pixabay

Эстония вынесла приговор российскому шпиону

21 Сентября, 18:46

32-летний мужчина дал письменное согласие на участие в оперативной работе ГРУ

Политика

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Дипломаты РФ в Украине работают на российские спецслужбы - Климкин

17 Сентября, 15:39

По мнению главы МИД Украины, большая часть российских консулов в стране завербована спецслужбами РФ

Другие страны

Фото: Flickr

Швейцария потребовала от РФ прекратить шпионить на ее территории

17 Сентября, 03:42

МИД Швейцарии в этом году трижды вызывал посла РФ в Берне, чтобы выразить обеспокоенность

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Швейцария обвинила россиян в массовом шпионаже

16 Сентября, 16:31

По данным швейцарское разведки, в стране насчитывается около нескольких десятков дипломатов, связанных со шпионажем

Россия

Фото: Flickr

Россия обвиняет швейцарскую газету в русофобии из-за ареста шпионов

14 Сентября, 16:12

Посольство РФ в Швейцарии отрицает факт задержания в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже в пользу Кремля

Евросоюз

Фото: Pixabay

Два российских шпиона арестованы в Нидерландах

14 Сентября, 10:30

Задержанные пытались похитить информацию из швейцарской лаборатории, которая расследует применение химического оружия в Сирии и отравление в Солсбери
Загрузка...