Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Задержаного в Италии российского топ-чиновника в США обвинили в попытке кражи коммерческой тайны

5 сентября, 23:45

Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит десятью годами лишения свободы

/ Фото: Pexels

В Неаполе задержали сотрудника российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

Он обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечает ведомство, соответствующие обвинения были выдвинуты против Коршунова, а также гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки 21 августа.

Реклама

Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит десятью годами лишения свободы, сообщает Минюст.

Заметим, что "Объединённая двигателестроительная корпорация"  — российская структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. Объединённая двигателестроительная корпорация является дочерней компанией Объединённой промышленной корпорации "Оборонпром", входящей в государственную корпорацию "Ростех".

В тренде
Зеленский встретился с влиятельными американскими сенаторами: о чем шел разговор

Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Италия США шпионаж

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Германии носорог чуть не убил женщину: видео
В Германии носорог чуть не убил женщину: видеоЕвросоюз
После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад
После переезда в новый дом пара нашла невероятный кладFun
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в Португалии
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в ПортугалииЕвросоюз
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...