Задержаного в Италии российского топ-чиновника в США обвинили в попытке кражи коммерческой тайны

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В Неаполе задержали сотрудника российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

Он обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечает ведомство, соответствующие обвинения были выдвинуты против Коршунова, а также гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки 21 августа.

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Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит десятью годами лишения свободы, сообщает Минюст.

Заметим, что "Объединённая двигателестроительная корпорация" — российская структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинные установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. Объединённая двигателестроительная корпорация является дочерней компанией Объединённой промышленной корпорации "Оборонпром", входящей в государственную корпорацию "Ростех".

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Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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