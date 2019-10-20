Загадочная гибель украинца в Венгрии: подробности

В Венгерии, где попал в аварию микроавтобус с украинцами, расследуют гибель украинского дальнобойщика при до конца не выясненных обстоятельствах.
Ссылаясь на данные прокуратуры венгерского округа Зал, портал mti.hu сообщает, что инцидент произошел 18 октября в городе Надьканижа на юго-западе страны.
Следователи допускают причастность к случившегося другого украинца – 37-летнего мужчины, который якобы видел, как его коллега лежит на земле на стоянке, но подумал, что он заснул, и поэтому не вызвал полицию либо "скорую".
Судмедэксперты обнаружили у погибшего значительные травмы головы и позвоночника. Как предполагается, он выпал из кабины своей фуры, в результате чего погиб.
На данный момент подозреваемого украинца поместили под уголовный надзор – его запрещено покидать страну, кроме того он должен находиться квартире, арендованной работодателем в Будапеште.
Напомним, что ранее в этом году в Венгрии собирались судить украинского капитана катера "Русалка", который затонул после столкновения с круизным лайнером во время прогулки по Дунаю в Будапеште. В результате случившегося семь человек погибли.
Новости "Сегодня" также сообщали судебном разбирательстве в Венгрии, в ходе которого десятки украинцев собирались получить фальшивые документы при получении гражданства этой страны. В результате 12 людей получили от двух до десяти лет заключения условно, а еще 39 – штрафы.
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