Загадочные поджоги машин в Швеции: появились первые задержанные

Автомобили, как правило, поджигают в августе, до начала учебного семестра

Двух мужчин, которым 16 и 21 год, находится под стражей по подозрению в поджоге с отягчающими обстоятельствами в связи со вспышкой автомобильных пожаров в районе Гетеборга на западном побережье Швеции. Об этом пишет The Local.

Полицию и пожарные службы вызвали на ряд пожаров в районах Гетеборга, а также в других городах в понедельник вечером. Всего в ту ночь сгорело около 80 автомобилей, говорят они.

Свидетель рассказал местным, что видел, как полдесятка людей поджигали машины и бросали бутылки с зажигательной смесью на автостоянке возле его дома в Фролунди, обычно спокойном пригороде к югу от Гетеборга.

"Они действовали как команда, абсолютно. Это было организовано. Они точно знали, что пытаются делать", – сказал он.

Полиция заявила, что подозревала, что нападения были скоординированы в социальных сетях. Характер пожаров понедельника необычный, он прошел без каких-либо других столкновений или беспорядков накануне сожжения.

Еще четыре автомобиля были подожжены во вторник вечером, два в Вестра-Фролунди, который был одним из наиболее пострадавших районов в понедельник, один в Мёльндальская коммуна за пределами Гетеборга, а другой в близлежащем Борос.

Неясно, связаны ли эти инциденты с массовыми поджогами в понедельник в Тролхеттени и Гетеборге.

"Это всего лишь один автомобиль в каждом месте и это выглядит более случайным, но трудно сказать, если это одна и та же банда. К сожалению, автомобильные пожара не совсем редкость", – говорят в полиции.

Автомобили, как правило, поджигают в августе, до начала учебного семестра, сообщила полиция.

В период с января по июль текущего года, по предварительным статистическим данным Национального совета по предупреждению преступности, зарегистрировано 1835 таких пожаров по сравнению с 263 за аналогичный период прошлого года.

Напомним, не так давно во Львове мужчина с деревянной доской в руках разбил припаркованное авто Toyota Corolla, а потом признался, что поджег этот автомобиль. Свои действия объяснял конфликтом с владелицей легковушки.

А на трассе Киев – Чоп в Ровенской области пылал грузовик DAF с тягачом, на "борту" которого было несколько новеньких легковушек.

Также мы писали, что в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью