Загадочные поджоги в Швеции: по всей стране пострадали уже 85 автомобилей

Сегодня, 10:13

Полиция считает, что все атаки были скоординированы в социальных сетях

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Неизвестные молодые люди в масках сожгли десятки автомобилей в городах Швеции. Об этом сообщает The Local.

В Гетеборге в первый раз позвонили в полицию и пожарную службу. После этого стали поступать сообщения о пожарах в городах Троллхеттен, Лисекил и Фалкенборг в 100 км от Гетеборга.

"Мы были в около 20 местах в Гетеборге. В основном жгли транспортные средства – автомобили, грузовики, фургоны, но иногда поджигали и мусорные баки", – сообщили в чрезвычайной службе Гетеборга.

По данным СМИ, поджогом автомобилей в Гетеборге занимались группы до 10 молодых людей в масках. Всего в городе сожгли до 50 автомобилей, еще 35 были повреждены.

В городе Троллхеттен поджогами занимались до 40 человек. За ночь было уничтожено шесть автомобилей.

О поджогах небольшого количества машин сообщили также в Мальмё, Хелсинборзи, Стокгольме, Упсале и других городах.

Полиция Западной Швеции считает, что все атаки были скоординированы в социальных сетях. Однако расследование еще продолжается и правоохранители не хотят лишних спекуляций.

Напомним, не так давно  во Львове мужчина с деревянной доской в руках  разбил припаркованное авто Toyota Corollaа потом   он признался, что  и поджег этот автомобиль. Свои действия объяснял конфликтом с владелицей легковушки.

 А на трассе Киев – Чоп в Ровенской области пылал грузовик DAF с тягачом, на "борту" которого – несколько новеньких легковушек.

Также мы писали, что в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.
Швеция, пожар, поджог, машина, полиция

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

Масштабный пожар в Днепре: горел завод по переработке аккумуляторных батарей

26 Мая, 12:50

Огонь охватил 100 квадратных метров здания

Украина

Сергей Колесник. Фото: Национальная полиция

Стало известно, кто возглавил полицию Луганской области

5 Мая, 17:10

Луганские правоохранители, по словам Князева, за последние четыре года показали себя как одно из самых мощных полицейских подразделений
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Из-за напряжения с Путиным Швеция готовит самые крупномасштабные военные учения

8 Июня, 07:55

Швеция запланировала проведение самых крупномасштабных за последние десятилетия военных учений

Евросоюз

Фото: AFP

Пожар в Греции: число жертв выросло до 87

27 Июля, 15:58

Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа
Загрузка...