Загадочные поджоги в Швеции: по всей стране пострадали уже 85 автомобилей

Полиция считает, что все атаки были скоординированы в социальных сетях

Неизвестные молодые люди в масках сожгли десятки автомобилей в городах Швеции. Об этом сообщает The Local.

В Гетеборге в первый раз позвонили в полицию и пожарную службу. После этого стали поступать сообщения о пожарах в городах Троллхеттен, Лисекил и Фалкенборг в 100 км от Гетеборга.

"Мы были в около 20 местах в Гетеборге. В основном жгли транспортные средства – автомобили, грузовики, фургоны, но иногда поджигали и мусорные баки", – сообщили в чрезвычайной службе Гетеборга.

По данным СМИ, поджогом автомобилей в Гетеборге занимались группы до 10 молодых людей в масках. Всего в городе сожгли до 50 автомобилей, еще 35 были повреждены.

В городе Троллхеттен поджогами занимались до 40 человек. За ночь было уничтожено шесть автомобилей.

О поджогах небольшого количества машин сообщили также в Мальмё, Хелсинборзи, Стокгольме, Упсале и других городах.

Полиция Западной Швеции считает, что все атаки были скоординированы в социальных сетях. Однако расследование еще продолжается и правоохранители не хотят лишних спекуляций.

Напомним, не так давно во Львове мужчина с деревянной доской в руках разбил припаркованное авто Toyota Corolla, а потом он признался, что и поджег этот автомобиль. Свои действия объяснял конфликтом с владелицей легковушки.

А на трассе Киев – Чоп в Ровенской области пылал грузовик DAF с тягачом, на "борту" которого – несколько новеньких легковушек.

Также мы писали, что в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.