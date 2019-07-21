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Захват британского танкера Ираном: в МИД Германии предупредили о возможной войне

21 июля, 13:21

В Тегеране сейчас должны осознать свою ответственность и не раскручивать еще больше спираль эскалации

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP
Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил об опасности дальнейшего обострения ситуации в Персидском заливе после задержания властями Ирана танкера под британским флагом. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд ам зонтаг".

"Речь идет о том, что нужно предотвратить войну. На это направлены все (наши) усилия вместе с европейскими партнерами и государствами региона", - утверждал Маас. Он отметил, что за последние дни ситуация в Персидском заливе "стала еще серьезнее и опаснее".

"При возможной неконтролируемой военной эскалации не будет победителей, только проигравшие", – предупредил германский министр.

"В Тегеране сейчас должны осознать свою ответственность и не раскручивать еще больше спираль эскалации", - указал он, призвав решать конфликт дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что два разведывательных агентства Великобритании – Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) – расследуют причастность России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero. 

Ссылаясь на источники в службах безопасности, издание сообщает, что МИ-6 и GCHQ выясняют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий".

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. По сообщению телеканала, танкер задержан за нарушение международного морского права.

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Оператор британского танкера Stena Impero подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив, об этом говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу. Его экипаж состоит из 23 человек.

Иранское агентство ISNA в свою очередь опубликовало заявление КСИР, в котором говорится об аресте британского танкера "из-за несоблюдения международного законодательства".

Ранее власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

В США после этих событий предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе. Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, заявил на слушаниях в Сенате США кандидат на пост главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.


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Тег Иран, танкер

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Источник:

ТАСС

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