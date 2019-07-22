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Захват Ираном британского танкера: в ЕС сделали заявление

22 июля, 15:07

Брюссель настаивает на немедленном освобождении Ираном британского танкера и его команды

Фото: marinetraffic.com

Евросоюз настаивает на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды. Об этом заявил в понедельник представитель Еврокомиссии на брифинге.

"Евросоюз настаивает на немедленном освобождении Ираном британского танкера и его команды. Свобода навигации должна соблюдаться в любых условиях", – заявил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует 22 июля объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера

Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.


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Тег Иран, танкер, Евросоюз

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ТАСС

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