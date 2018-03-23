Захват заложников во Франции: трое погибших, шестнадцать раненых

Макрон подтвердил, что нападавший был ликвидирован во время штурма супермаркета

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны. Он выступил с сообщением для прессы по итогам заседания кризисного центра.

"Наша страна пережила исламистское террористическое нападение", – заявил Макрон.

Еще 16 человек, по данным властей Франции, получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – подполковник жандармерии, который вызвался заменить собой заложников.

Макрон подтвердил, что нападавший был ликвидирован во время штурма супермаркета, посетителей которого он взял в заложники. По данным МВД Франции, им оказался проживавший в Каркассоне уроженец Марокко Редуан Лакдим. Дело в связи с происшествием открыло антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

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Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.

Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.