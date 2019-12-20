Закон о Brexit: британские депутаты открыли путь к выходу страны из ЕС

Парламент четыре раза отклонял законопроект: трижды при премьер-министре Мэй и один раз при Джонсоне

Британский парламент. Фото: REUTERS/DEG

Палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против – 234.

До этого парламент четыре раза отклонял законопроект: трижды при премьер-министре Терезе Мэй и как минимум один раз при Борисе Джонсоне. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы Консервативной партии во главе с Джонсоном на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в Палате общин.

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Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок – до 31 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона намеревалось законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit. Соответствующие изменения были внесены в законопроект о Brexit. Поправки предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

Все подробности в спецтеме Brexit

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