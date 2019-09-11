Зампредседателя лейбористов призовет к повторному референдуму о выходе Великобритании из ЕС

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Заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина Том Уотсон планирует выступить с призывом к соратникам осуществить проведение повторного референдума о целесообразности членства Соединенного Королевства в ЕС перед всеобщими выборами. Об этом сообщает газета The Independent.

Уотсон должен произнести соответствующую речь 11 сентября в Лондоне. Он намерен указать на тот факт, что результаты референдума 2016 года не являются прочной основой для принятия решений о будущем Соединенного Королевства. "Единственное, что можно сделать в таких обстоятельствах — это вновь спросить у народа", — приводит газета слова Уотсона, которые, как ожидается, он произнесет в среду.

"Борис Джонсон уже признал, что кризисную ситуацию вокруг Brexit можно решить лишь с помощью британского народа, — заключает высокопоставленный лейборист. — Однако единственным путем преодолеть раз и навсегда тупиковую ситуацию с Brexit является общественное голосование на референдуме. Всеобщие выборы, скорее всего, не смогут разрешить хаос вокруг Brexit".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

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Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

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Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

Предложение Джонсона о выборах уже выносилось на голосование 5 сентября. Как и на этот раз, тогда Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге 5 сентября он набрал только 298 голосов – на 136 меньше, чем требовалось.

Джонсон считает, что Великобритания нуждается в досрочных выборах из-за того, что ему не удалось помешать парламенту проголосовать против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем, отмечают СМИ. Сам премьер неоднократно заявлял, что он всеми силами будет бороться за заключение сделки с ЕС, но не исключил, что готов на Brexit без сделки.

Как сообщалось, работа британского парламента, который на прошлой неделе решил не дать Борису Джонсону осуществить Brexit без соглашения, в этот вторник была приостановлена на 5 недель – до 14 октября.

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