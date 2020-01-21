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"Заняли весь Давос": президент Сербии "наехал" на США

21 января, 04:32

Александра Вучича поселили в 20 километрах от места проведения Всемирного экономического форума

Александр Вучич. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Александр Вучич. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Президенту Сербии Александру Вучичу по прибытии в швейцарский Давос, где проходит ежегодный Всемирный экономический форум, не нашлось места в отелях города.

В связи с этим сербской делегации пришлось поселиться в 20 километрах от конгресс-центра, где проходит саммит. Об этом Вучич заявил на своей странице в Instagram.

"Шестой год подряд мы боремся за лучшие позиции Сербии в мире и за приход новых инвесторов. Американцы заняли весь Давос, мы размещены в Клостерсе, в 20 км от конгресс-центра", – написал сербский лидер.

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Как сообщила пресс-служба президента Сербии, Вучич примет участие в официальной церемонии открытия форума, а также на презентации президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен и выступлении президента США Дональда Трампа.

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Фото: Nicola81677

Также в рамках ВЭФ сербский президент примет участие в сессии "Дипломатический диалог на Западных Балканах" и планирует выступить на конференции "Генерация роста для Центральной и Восточной Европы".

Напомним, что Всемирный экономический форум стартует в швейцарском Давосе 21 января. В этом самом важном экономическом мероприятии планеты примут участие президент Владимир Зеленский и ряд украинских политиков.

Как форум проходил в прошлом году, чего получилось достичь, а чего не удалось, читайте в статье на нашем сайте.

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Сербия Давос всемирный экономический форум Александр Вучич

Источник: Сегодня

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