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Запад Франции накрыл шторм "Амели": десятки тысяч семей остались без электричества

3 ноября, 14:07

В 14 французских департаментах объявлен повышенный уровень опасности

Запад Франции в ночь на 3 ноября накрыл мощный шторм "Амели", из-за сильного ветра десятки тысяч домов были обесточены.

В 14 департаментах страны объявлен "оранжевый" код метеоопасности вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними. На юго-востоке Франции синоптики ждут сильных дождей, сообщает BFMTV.

Между тем в регионах, где бушует шторм, 140 000 домохозяйств лишились электричества.

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С наибольшей силой ветер дует в заливе Аркашон, порывы достигают 163 км/ч. Падение веток и деревьев сделало некоторые дороги непроходимыми. Местные органы власти рекомендуют гражданам не брать машину и сократить передвижения до минимума.

Несколько транспортных артерий, в основном второстепенных, затоплены или перекрыты упавшими деревьями. В Новой Аквитании несколько поездов были отменены или отложены.

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Напомним, ранее водная стихия атаковала юг Франции. Затоплены департаменты Эро и Восточные Пиренеи. Дома залило по окна. Людей приходится спасать от наводнения на вертолетах – дороги стали непроезжими. Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов – ливни продлятся как минимум еще сутки. Их будут сопровождать град и ветер до 100 км/ч. В общем о погодной опасности предупреждают еще девять южных департаментов Франции.

Также сообщалось о том, что Италию заливают смертоносные ливни. Там наводнения и оползни унесли жизни не менее двух человек. Неподалеку от Генуи погиб таксист – его машину смыло с дороги. Такая же трагедия произошла с водителем в Турине.

А еще раньше новости "Сегодня" сообщали, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда-дель-Рей.

По меньшей мере шесть человек умерли в Испании из-за сильных дождей.

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