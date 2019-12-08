Запад о "нормадской встрече": Европа проявляет сдержанные ожидания

/ Фото: AFP

Интерес европейских СМИ к теме менее политизирован и более практичен. В отличие от американцев, европейцы не сомневаются в стремлении собственных политиков принять деятельное участие в прекращении войны на Донбассе. О этом говорится в специальном материале сайта "Сегодня".

Драйверами информационного сопровождения встречи по праву можно назвать французские СМИ, уделяющие предстоящей встрече значительное внимание. Что не удивительно, учитывая, что, во-первых, деятельное участие в организации встречи принял президент Франции Эммануэль Макрон, во-вторых, встреча состоится в Париже, в-третьих, от ее успеха во многом будет зависеть, удастся ли Макрону и Франции доказать свои претензии на лидерство в Евросоюзе.

Le Monde в редакционной статье, посвященной саммиту НАТО, касается и темы предстоящей встречи в нормандском формате. Для французского президента, по мнению издания, встреча будет "рискованным тестом на сближение с Россией". В материале отмечается, что инициативы Макрона на самых разных направлениях не находят отклика у зарубежных коллег французского президента, а отдельные заявления (как, например, о смерти мозга НАТО ) просто раздражают Европу. Настороженность вызывают и заявления о сближении с Россией, которые начали звучать после встречи Макрона с Путиным.

"Паризьен", говоря о будущей встрече, отмечал, что "французский президент, который хочет сближения ЕС с Москвой, видит, что европейцы вместе с Россией способны вместе решать проблемы континента…"

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После того, как стало известно, что саммит все же состоится, материал о встрече опубликовала и влиятельная "Фигаро". Издание пояснило французским читателям, в чем заключаются позиции сторон. "Для Москвы разрешение конфликта на востоке Украины видится, прежде всего, в принятии особого статуса для Луганска и Донецка до проведения местных выборов на этих сепаратистских территориях, граничащих с Россией. Киев, с другой стороны, настаивает на предварительном контроле своих границ и разоружении мятежников. Серьезные препятствия остаются. В этом контексте Кремль призвал "не преувеличивать" ожидания", – отмечало издание.

Не остается в стороне и французское телевидение. "Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вышел на беговую дорожку, чтобы подчеркнуть, что страна будет оставаться в безвыходном положении, пока не встретится с российским лидером Владимиром Путиным на ключевом саммите на следующей неделе", – так начал свой сюжет о предстоящих переговорах телеканал France24.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Уделяют внимание встрече, хотя и на порядок меньшее, также немецкие СМИ. Правда, некоторые при этом не отказываются "уколоть" Макрона с его неожиданно вспыхнувшей симпатией к Путину.

"Елисейский дворец объявил, что Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский должны прибыть в Париж в декабре, чтобы начать новую попытку при посредничестве Франции и Германии прекратить войну на востоке Украины. Это звучит обнадеживающе. Но в то же время нет никаких конкретных указаний на то, что что-то в отношении Путина к Украине изменилось", – отмечает автор статьи "Французская сделка" в "Süddeutsche Zeitung".

Напомним, 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России.

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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