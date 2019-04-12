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Западные Балканы должны получить перспективу членства в ЕС – МИД Германии

Сегодня, 17:04

Важно дать этим странам перспективу членства в ЕС, иначе они перенесут свое внимание на другие регионы

Хайко Маас
Хайко Маас. Фото: AFP

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обратил внимание на важность европейской интеграции стран Западных Балкан с Европейским союзом. Свое мнение он высказал в пятницу на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем по итогам состоявшейся в польской столице двухдневной встречи глав МИД так называемого Берлинского процесса — механизма поддержки европейской интеграции государств Западных Балкан.

"Речь идет о наших интересах в области безопасности", – указал глава МИД ФРГ.

"Мы по-прежнему предлагаем нашу помощь, - сказал Маас. - Интеграция балканских стран с ЕС остается в наших интересах".

"Важно дать этим странам перспективу членства в ЕС, иначе они перенесут свое внимание на другие регионы, а это не в наших интересах", – добавил он.

"В ЕС чувствуется недостаток готовности принять эти страны в свои ряды", - признал Чапутович.

По его словам, часто приходится убеждать партнеров в Евросоюзе, что "расширение за счет Западных Балкан в интересах сообщества".

"Эти государства находятся в Европе и имеют право ожидать, что они будут приняты в ЕС, – добавил польский министр. – Мы будем продолжать действовать, чтобы сблизить позиции".

Берлинский процесс направлен на поддержку интеграции с ЕС Черногории, Сербии, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Косово. В этом году в объединении председательствует Польша. От Евросоюза в него входят также Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Италия, Польша, Словения, Франция, Хорватия.

Отметим, по мнению экспертов, новый конфликт между Россией и Западом начнется с Балкан.

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Тег Евросоюз, евроинтеграция, Балканы , Маас

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ТАСС

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