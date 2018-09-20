Запорожская журналистка попробовала себя на "каторжных" работах в Польше

Женщина призналась, что 12-часовая смена тянулась "целую вечность" и она "наревелась на 10 лет вперед"

Запорожская журналистка, которая в свой отпуск отправилась в Польшу, решила проверить на практике, легко ли дается украинским заробитчанам нелегальная работа и провела одну смену за конвейером на производстве луковых чипсов.

Своими впечатлениями Ольга Звонарева поделилась в Facebook, признавшись, что после одной 12-часовой смены, с 6 часов утра до 18 вечера, она "наревелась на 10 лет вперед".

По словам женщины, о рабочем дне она договорилась с местным фермером, и уже в 5:30 стояла на остановке, ожидая транспорта, а закончилась слезами и ощущением, что, после смены, которая "тянулась вечность", у нее "болит все".

"Была причастна к производству луковых чипсов. Не знаю, вкусно это или нет, но мне их не захочется точно. Заработать 108 злотых можно так: договориться с фермером о подработке в цеху по сортировке лука. В 5:30 утра подойти на остановку (о которой скажут заранее), и уже в 6:00 приступить к работе. В цеху выдадут специальную шапочку, рукавицы, нарукавники, халат", – отметила Звонарева.

Также она призналась, что запах лука в цеху вначале вызывал у нее тошноту, но позже это ощущение прошло, а слезы от лукового сока "текли только первые минут 15".

"Потом главное – ловкость рук. На ленту высыпается лук, порезанный кольцами толщиной 2-2,5 см. Одно такое луковое кольцо нужно разобрать на отдельные колечки. Пальцами. Лук мерзлый. Лента работает очень быстро, а время идет очень медленно. Кстати, часов в цеху нет и телефоном пользоваться тоже нельзя. Как и выходить в халате и отлучаться от рабочего места", – отметила женщина.

По ее словам, за нарушение правил рабочих штрафуют как минимум на 100 злотых (около 800 гривен).

"На 10-м часу работы я поняла, что больше не могу и не хочу лузать лук. Хотелось бросить все, сесть и плакать (не от лука). Периодически с "колечной" ленты меня перебрасывали на ленту по отбору брака. Нужно отбирать брак, остальное пропускать по конвейеру дальше", – поделилась впечатлениями журналистка.

А заканчивалась ее смена тем, что "последние два часа работы резала лук... Кольцами... 1-2 см толщиной".

"Наревелась на десять лет вперед. Перерыв... Был. Даже два – первый в 9:00 на 20 минут и второй – в 12:50 на 10 минут. 12 часов тянулись вечность. Болит все. Но 108 злотых заплатили сразу. Те, кто работает в луковом цеху уже несколько месяцев, говорят, что завтра или послезавтра опухнут пальцы", – резюмировала она.

Стоит добавить, что за свою работу женщина получила 108 злотых, что эквивалентно 830 гривнам, на которые, по ее словам, "не особо шикуя, можно питаться неделю".

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказали о случае с украинским строителем, который отправился в Польшу на заработки, но вместо обещанных денег получил только головную боль – мужчине не выплатили заработанных 25 тысяч злотых – это около 200 тысяч гривен.

Оказалось, что единственной возможностью вернуть деньги будет обращение в суд, причем только первые расходы обойдутся в 6 тысяч злотых – это 48 тысяч гривен. Вне зависимости от исхода дела строитель решил вернуться в Украину и организовать свою бригаду для работы на родине.