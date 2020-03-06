Зараженный коронавирусом в Ватикане побывал на конференции с участием топ-менеджмента IT-компаний: чего стоит опасаться

Ватикан проинформировал об этом всех участников мероприятий

Пациент, у которого в Ватикане было выявлено коронавирус, участвовал в конференции Папской академии жизни, проходившей 26-28 февраля. Об этом информирует в заявлении для прессы академия. Участие в конференции принимали представители руководства таких ведущих мировых технологических компаний, как IBM и Microsoft.

"Из соображений предосторожности и не исключая, что в дальнейшем могут вскрыться другие случаи заражения, академия проинформировала всех участников всех мероприятий в рамках конференции, которые прошли при соблюдении всех санитарных норм, как было указано в постановлении компетентных органов", — говорится в заявлении.

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В мероприятии приняли участие представители руководства, в частности, IBM и Microsoft. Предполагалось, что участников конференции примет на аудиенции Папа Римский Франциск. Однако эта групповая встреча в числе других была отменена из-за недомогания понтифика, которому диагностировали простуду.

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Напомним, что распространение эпидемии в Ватикан было лишь вопросом времени, так как по темпам распространения коронавируса Италия уже обогнала два главных очага инфекции – Китай и Южную Корею. Там только за сутки обнаружили 769 новых заболевших. Всего на Апеннинах насчитывается 3 858 инфицированных.

Напомним, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса, в Италии приостанавили все массовые мероприятия, ввели карантин в ряде городов и закрыли все учебные заведения.

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