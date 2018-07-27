Украинка пыталась убить новорожденную дочь в Польше

Сегодня, 11:45

Польская прокуратура подозревает, что в момент случившегося роженица находилась в невменяемом состоянии

Фото: архив
Фото: архив

В Польше, где недавно работодатели обманули украинского заробитчанина, прокуратура расследует попытку убийства новорожденного ребенка его матерью – 36-летней украинкой, сообщает "Польское радио" со ссылкой на прокурора города Люблин Петра Ситарского.

Инцидент произошел вечером 25 июля в городе Милейови, где женщина находилась на заработках. Во время работы на предприятии по переработке овощей и фруктов она отошла от конвейера.

Обеспокоившись ее долгим отсутствием, работавшая с ней сестра нашла окровавленную украинку в туалете. Рядом с ней находился пластиковый контейнер с новорожденной девочкой. Сперва младенец не подавал признаков жизни, но позже открыл глаза и начал дышать. На данный момент ребенок находится в больнице.

"Предыдущая правовая квалификация, принятая районным прокурором, это попытка убийства. Тем не менее, учитывая обстоятельства произошедшего, а именно родов и, возможно, того, как они протекали, с медицинской точки зрения могут иметь место различные свидетельства невменяемого состояния роженицы. Понадобится оценка судебного эксперта", – сказал Ситарский, отметив, что данные обстоятельства должны учитываться.

Украинку-роженицу пока еще не допрашивали – прокурор и судебный психиатр решат, когда это можно будет сделать.

Как уже сообщалось, каждый пятый украинский работник за границей не готов вернуться на заработки.

Напомним, что по данным экспертов в из Польши в Украину каждый год нелегально переводят около $1,5 млрд.
Польша, Украина, заробитчане, убийство, ребенок
Источник:

Польское радио

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