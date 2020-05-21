"Защита от соседей": во Франции 80-летний мужчина собрал склад оружия

Также пенсионер хранил в тайнике 80 кг патронов различных калибров и одну гранату

Во Франции задержали 80-летнего мужчину, у которого дома обнаружили склад оружия, собранный им, как он утверждал, для защиты от соседей.

У него дома нашли 25 винтовок, 36 пистолетов, 88 охотничьих ножей, два арбалета, три японских катаны, семь тростей-шпаг, один электрошокер и одну дубинку с электрошокером. Пенсионер хранил в тайнике 80 кг патронов различных калибров и одну гранату.

Прибывших стражей порядка мужчина встретил с ружьем в руке. Задержанный имел плохую репутацию в поселке и находился в конфликтных отношениях с местными жителями. "Этот человек не является ни коллекционером, ни торговцем оружием. Он просто боится. Находясь в конфликте со всеми, он испытывал необходимость иметь большое количество оружия, чтобы защищаться. Непонятно только от чего", – рассказали силовики.

Сейчас следователи пытаются установить, где пенсионер приобрел свое оружие, а также его истинные мотивы. В отношении задержанного была запрошена психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина проглотил 40 ножей.

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