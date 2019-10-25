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Заступился за украинку: в центре Рима жестоко убили парня

25 октября, 13:19

Лука Саччи помешал двум грабителям напасть на 24-летнюю Анастасию Килемник

Лука Саччи и Анастасия Килемник. Фото: Il Fatto Quotidiano

Лука Саччи и Анастасия Килемник. Фото: Il Fatto Quotidiano

Итальянские правоохранители расследуют убийство молодого человека во время попытки ограбления 24-летней украинки в Риме, где ранее прошла акция протеста против визита президента России Владимира Путина.

Инцидент произошел вечером 24 октября в самом центре итальянской столицы – в районе Аппио Латино прохожий ударил Анастасию Килемник по голове битой и попытался отобрать рюкзак с вещами, пишет Il Fatto Quotidiano.

За девушку заступился ее 24-летний парень, местный житель Лука Саччи. В ходе конфликта второй злоумышленник выстрелил ему в голову, после оба преступника скрылись с места событий на машине.

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Очевидцы вызвали скорую помощь, но спустя несколько часов потерпевший скончался в больнице.

Благодаря камерам наружного наблюдения, автомобиль грабителей удалось выследить и уже через несколько часов они были задержаны – ими оказались два молодых итальянца. В полиции утверждают, что подозреваемые отказываются сотрудничать со следствием. Идет расследование по факту умышленного убийства.

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Случившееся уже осудили градоначальница Рима Вирджиния Рагги и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Напомним, что в прошлом году украинка стала жертвой ревнивого мужа в итальянском городе Мелфи.

Кроме того, "Сегодня" писали о Галине Мерене – единственной в Риме украинке, которая имеет лицензию на работу в такси. Что о ней говорят коллеги и почему она отправилась на заработки, вы можете узнать на нашем сайте.

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Италия ограбление убийство рим украинцы за границей

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