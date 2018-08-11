Засуха в Германии уже нанесла миллиардный ущерб фермерам

Сегодня, 12:38

Решение о возможных выплаты из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Длительная засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству Германии более чем на один миллиард евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Данные, поступившие из нескольких федеральных земель, свидетельствуют, что убытки фермеров уже составляют в целом 1,1 миллиарда евро.

В частности, по оценке министерства сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн, потери этой земли от засухи составили 422 миллиона евро. 

13 августа состоится новая кризисная встреча представителей земельных и федеральных властей, посвященная проблеме серьезные убытки фермеров в результате экстремально жаркого и засушливого лета. До этой встречи министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер попросила федеральные земли оценить предполагаемый ущерб и размеры необходимой помощи фермерским хозяйствам.

Решение о возможных выплаты из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба.

Ранее аномальная жара и недостаток осадков в Германии привели к обмелению крупных рек и сокращению речного судоходства.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А  Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары.
урожай, Германия, жара, засуха

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