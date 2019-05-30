Затонувший в Будапеште катер с туристами был построен в Херсоне 70 лет назад

"Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo.

В столице Венгрии произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и двое членов экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 был передан компании Panorama Deck Kft, – передает Kherson.net.ua.

Ранее два грузовых корабля столкнулись в водах японской префектуры Чиба недалеко от восточного побережья страны. В результате столкновения судно Sensho Maru затонуло. Спасатели начали поиск членов экипажа. Газета Asahi уточнила, что четыре моряка с Sensho Maru пропали без вести, капитану удалось спастись. Судно перевозило 1300 тонн стали.

Напомним, мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.

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