Затянувшийся Brexit напомнил премьеру Люксембурга пьесу театра абсурда
В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сравнил переговоры по теме выхода Великобритании из ЕС со знаменитой пьесой театра абсурда Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо".
"Я по-прежнему жду Годо. В прошлый раз он не пришел. И на этот раз его опять нет. И мы постепенно к этому привыкаем. Надеюсь, что однажды такая личная встреча все же состоится", – сказал Беттель журналистам по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Брюсселе.
"И нужно понять, чего хочет Лондон. Они говорят нам о том, чего они не хотят. Но по-прежнему не информируют о том, чего они хотят. Я пока еще не теряю терпения, но все это затягивается", – добавил премьер Люксембурга, комментируя тот факт, что в Великобритании до сих пор не определились с тем, на каких условиях хотят покинуть ЕС.
Пьеса ирландского драматурга Беккета "В ожидании Годо" была написана в конце 1940-х годов. Основные действующие лица на протяжении всей пьесы тщетно ожидают прибытия некоего человека по имени Годо, надеясь, что благодаря этой встрече их жизнь обретет смысл.
В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.
Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.
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