Завершен предварительный анализ "черных ящиков" сбитого самолета МАУ: что удалось узнать

Расследование еще далеко от завершения

Международные эксперты завершили предварительный анализ данных бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщила глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс, – пишет ТАСС.

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"Загрузка и предварительный анализ данных стали важной вехой в тщательном и прозрачном расследовании. Работа в Париже завершена, но расследование еще далеко от завершения. Есть еще много важных вопросов, на которые необходимо ответить", — говорится в сообщении.

20 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации информировало, что бортовые регистраторы со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета доставлены в Париж для изучения группой международных экспертов.

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Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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