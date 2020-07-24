Завершен предварительный анализ "черных ящиков" сбитого самолета МАУ: что удалось узнать

Международные эксперты завершили предварительный анализ данных бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщила глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс, – пишет ТАСС.
"Загрузка и предварительный анализ данных стали важной вехой в тщательном и прозрачном расследовании. Работа в Париже завершена, но расследование еще далеко от завершения. Есть еще много важных вопросов, на которые необходимо ответить", — говорится в сообщении.
20 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации информировало, что бортовые регистраторы со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета доставлены в Париж для изучения группой международных экспертов.
Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране
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