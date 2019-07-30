/ Фото: president.gov.ua

Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООН https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-30T08:11:00+03:00 Евросоюз Первым среди глав государств традиционно выступит Бразилия

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Так, лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну ГА с 24 по 30 сентября в ходе обсуждения общеполитических вопросов высокого уровня.

Среди стран, представленных своими лидерами на 74-й сессии ГА, значатся США, Украина, Иран, Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

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В преддверии начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее произнесет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем на трибуну поднимется председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

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Первым среди глав государств традиционно выступит Бразилия. Такой порядок закрепился в связи с тем, что на самой первой Генассамблее 1946 года вначале взял слово именно бразильский посол Луис Мартинс де Соуза Дантас. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны — Дональд Трамп.

В канцелярии генсека ООН отметили, что план выступлений — ориентировочный. К моменту начала общеполитической дискуссии он может измениться.

Напомним, ранее Украину на заседании ГА ООН представлял пятый президент Петр Порошенко. Он выступил с докладом на тему российской агрессии в отношении Украины, подняв самые тяжелые для украинского общества вопросы: аннексии Крыма, войны на Донбассе, российской пропаганды и гибели украинских граждан в противостоянии с врагом.

Кроме того, 23 декабря Генеральная ассамблея ООН проголосовала за разработанную и внесенную на рассмотрение Украиной резолюцию с осуждением нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму .

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