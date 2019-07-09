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Зеленский предложил Путину переговоры по Донбассу: во Франции сделали заявление

9 июля, 18:12

Франция приветствует готовность президента Украины начать диалог со своим российским коллегой

Фото: president.gov.ua

Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры с Россией по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике МИД Франции.

"Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой (президентом России Владимиром Путиным) по урегулированию кризиса между двумя странами", – ответили в министерстве на вопрос об оценках предложения президента Украины об организации в Минске международной встречи с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции.

При этом там напомнили, что "встречи в так называемом нормандском формате направлены на содействие выполнению обязательств, взятых сторонами в рамках Минских соглашений, которые составляют согласованную основу для урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Эти встречи не исключают любых других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели, и дополняют, в частности, обсуждения в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ", – пояснили на набережной Орсе.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.


Напомним, ранее в Кремле называли условия для встречи Путина с Зеленским. Как заявлял Дмитрий Песков, в Москве есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе и относительно политики в отношении Москвы.

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Тег Франция, Путин, Донбасс, Зеленский

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Источник:

ТАСС

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