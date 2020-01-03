"Зеленый шоппинг" в Европе: как борются с пластиком в Чехии

В стране открылись магазины, в которых все товары продаются без упаковки вообще

Евросоюз объявил настоящую войну пластику – многие страны ЕС в течение нескольких лет должны полностью отказаться от использования одноразовых изделий из этого материала.

Соответствующее решение Совет Европейского союза принял еще в мае 2019 года, и отдельные торговые сети, в частности в Чехии, уже начали постепенно переходить в "безпластиковую" эру.

В Праге, к примеру, уже работают небольшие магазины, которым удалось полностью отказаться не только от пластика, но и от одноразовых упаковок вообще. Наши коллеги из "Радио "Свобода" узнавали, какие альтернативы предлагают европейцам вместо полиэтилена.

В Праге работает магазин, который так и называется – "Без упаковки". Первое, что видим, зайдя внутрь – крупы. И сразу вопрос: куда их набрать?

"Когда вы приходите в наш магазин, надо иметь собственные стеклянные банки. Если вы не взяли собственную посуду, можем дать вам ее бесплатно", – объясняет владелица экомагазина Вероника Новачкова.

Можно также купить пакет из ткани – за 50-70 крон (около 57-80 грн.)

"Пакеты шьют в специальных мастерских женщины, которые оказались в беде. Поэтому, когда мы покупаем эти пакеты, одновременно помогаем еще и им", – добавила Новачкова.

Хлеб здесь, как правило, кладут в бумажный пакет или в льняную сумку. Ну, и вишенка на торте – зубная паста на вес!

"Зубная паста, как вы видите, в пластике. Однако у нас здесь много разных тюбиков – вы можете взять себе, сколько нужно", – объясняет Новачкова.

Свой первый экомагазин она открыла пять лет назад. Пример Вероники вдохновил многих бизнесменов. И теперь по всей Чехии – более 60 таких магазинов.

"Сегодня люди приходят к нам, потому что хотят внести свой вклад в борьбу с глобальными изменениями. Например, отказаться от пластика или, по крайней мере, ограничить его использование", – говорит владелица магазина.

В большинстве европейских супермаркетов хлеб, помидоры, перец, малину – до сих пор пакуют в пластик.

"Этим пакетикам мы ищем альтернативу", – говорит представитель европейской сети супермаркетов Сузанна Гола.

Пластиковые пакеты заменяют бумажными и сумками из материалов, которые можно легко переработать. Правда, за такую придется выложить 20 крон (23 гривны). Отказались и от продажи одноразовой посуды и ватных палочек из пластика. Сейчас взялись за бутылки.

"Мы сделали тоньше стенки бутылок. Благодаря этому за год экономим более 300 тонн пластика", – объясняет Гола.

Несмотря на это, полностью отказаться от пластика пока невозможно, говорит она – фрукты и овощи будут гораздо быстрее портятся, поэтому их придется выбрасывать.

"Пока сложно представить, что в наших магазинах будут продавать продукты без пластиковой упаковки. Поэтому мы выбираем путь переработки пластика", – констатирует Сузанна Гола.

Напомним, что Европарламент запретил с 2021 года производить и продавать на территории стран ЕС одноразовые изделия из пластика, в частности посуду и соломинки для напитков.

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