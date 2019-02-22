Земан не видит оснований для размещения американских ракет в Чехии

Хозяин Пражского града выразил также обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации

Милош Земан. Фото: zn.ua.

Земан не видит оснований для размещения американских ракет в Чехии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f43/c9a/5c6f43c9aceb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f43/c9a/5c6f43c9aceb8.jpg 2019-02-22T02:46:00+02:00 Евросоюз Хозяин Пражского града выразил также обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации

Президент Чехии Милош Земан не визит причин для возможного размещения американских ракет на территории республики. Об этом он заявил в четверг вечером, выступая по пражскому телеканалу "Баррандов".

"Не вижу для этого абсолютно никаких оснований", — сказал Земан, отвечая на вопрос ведущего программы, какой была бы его реакция, если бы США обратились к Чехии с просьбой установить свои ракетные системы на ее территории.

Ведущий связал свой вопрос с недавними высказываниями представителей польских властей о теоретической возможности размещения американских ракет на территории их страны.

Хозяин Пражского града выразил также обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации. Это, по его словам, это связано с торговыми войнами США с Китаем и Евросоюзом.

Тем временем, в КНДР нашли еще одну базу с баллистическими ракетами. Международные исследователи утверждают, что на секретной базе КНДР находятся ракет среднего радиуса действия.

Отмечается, что база расположена в 250 км от демилитаризованной зоны. По данным американского аналитического центра, эта база является одной из 20 секретных баз КНДР, где базируются баллистические ракеты.

Доклад был опубликован на фоне ведущейся подготовки ко второму саммиту между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что на территории КНДР обнаружили 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами.

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